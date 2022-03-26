Про бажання Олександра Васильовича захищати батьківщину зі зброєю в руках розповів журналіст Михайло Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

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"Олександр Петраков залишився в Києві. Навіть пішов, як я знаю, до тероборони. Йому сказали: "Олександре Васильовичу, вам же 64 роки. Давайте, ми краще без вас".

Він повернувся, там ледь не коктейлі Молотова робив вдома", – розповів Співаковський.

Нагадаємо, поєдинок "синьо-жовтих" проти Шотландії у півфіналі кваліфікації ЧС-2022 перенесли на червень. Переможець у вирішальному матчі за вихід на Мундіаль зіграє з Уельсом.

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