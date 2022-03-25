"Я корінний киянин, нікуди не поїхав, перебуваю у Києві – вдома. Російською скажу, бо українською не вийде: "западло кудись їхати", боятися, тікати зі свого рідного міста. Я так вирішив, не хочу, нічого не боюсь, я хлопець стійкий.

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Не можу навіть повірити в те, що трапилося. Коли я був у Туреччині, мені говорили, але я не повірив. А коли все сталося, мені зателефонував син та розповів, що почалася війна. Для мене більше немає такої держави, як Росія – ні людей, ні друзів уже в мене там немає. Складно говорити", – сказав Петраков у ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, 24 лютого окупаційні війська Росії розпочали повномасштабне вторгнення на територію України. Вже понад місяць ЗСУ та підрозділи територіальної оборони успішно дають відсіч загарбникам.

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