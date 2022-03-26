О желании Александра Васильевича защищать родину с оружием в руках рассказал журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

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"Александр Петраков остался в Киеве. Даже пошел, как я знаю, в терроборону. Ему сказали: "Александр Васильевич, вам же 64 года. Давайте, мы лучше без вас".

Он вернулся, там чуть ли не коктейли Молотова делал дома", – рассказал Спиваковский.

Напомним, поединок "сине-желтых" против Шотландии в полуфинале квалификации ЧМ-2022 был перенесен на июнь. Победитель в решающем матче за выход на Мундиаль сыграет с Уэльсом.

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