Петраков екстрено довикликав двох воротарів на вересневі матчі збірної України – є велика несподіванка
Травми Анатолія Трубіна та Георгія Бущана змусили тренерський штаб збірної України шукати нових воротарів.
Олександр Петраков довикликав Андрія Пятова (Шахтар) та Дмитра Різника (Ворскла), повідомляє офіційний сайт УАФ.
Петраков готовий продовжити омолодження збірної України – слідом за Марлосом повинен піти і Мораєс
Виклик ветерана "гірників" дивує, адже він оголосив про завершення кар'єри у збірній після Євро-2020. Востаннє Пятов грав за "синьо-жовтих" ще в червні – товариський матч проти Кіпра (4:0). Різник взагалі не має ігрової практики за національну збірну, хоча викликався і Андрієм Шевченком. Трійку голкіперів повинен доповнити Андрій Лунін з Реала.
Нагадаємо, у вересні збірна України проведе два матчі відбору на ЧС – 1-го проти Казахстану і 4-го проти Франції. На 8 вересня запланований спаринг з чехами.
Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу