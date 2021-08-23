Олександр Петраков довикликав Андрія Пятова (Шахтар) та Дмитра Різника (Ворскла), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Виклик ветерана "гірників" дивує, адже він оголосив про завершення кар'єри у збірній після Євро-2020. Востаннє Пятов грав за "синьо-жовтих" ще в червні – товариський матч проти Кіпра (4:0). Різник взагалі не має ігрової практики за національну збірну, хоча викликався і Андрієм Шевченком. Трійку голкіперів повинен доповнити Андрій Лунін з Реала.

Нагадаємо, у вересні збірна України проведе два матчі відбору на ЧС – 1-го проти Казахстану і 4-го проти Франції. На 8 вересня запланований спаринг з чехами.

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