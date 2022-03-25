"Я коренной киевлянин, никуда не уехал, нахожусь в Киеве – дома. На русском скажу, потому что на украинском не получится: "западно куда-то ехать", бояться, бежать из своего родного города. Я так решил, не хочу, ничего не боюсь, я парень стойкий.

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Не могу даже поверить в случившееся. Когда я был в Турции, мне говорили, но я не поверил. А когда все произошло, мне позвонил по телефону сын и рассказал, что началась война. Для меня больше нет такого государства как Россия – ни людей, ни друзей уже у меня там нет. Сложно говорить", – сказал Петраков в эфире Футбол NEWS.

Напомним, 24 февраля оккупационные войска России начали полномасштабное вторжение на территорию Украины. Уже больше месяца ВСУ и подразделения территориальной обороны успешно дают отпор захватчикам.

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