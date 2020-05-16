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Перший офіційний випадок коронавірусу в чемпіонаті Росії – захворів зірковий легіонер

19:43 426 Читать на русском
Перший офіційний випадок коронавірусу в чемпіонаті Росії – захворів зірковий легіонер
Джеферсон Фарфан (крайній зліва) / Сайт Локомотива

Форвард московського Локомотива Джеферсон Фарфан став першим гравцем російської Прем'єр-ліги, у якого виявили коронавірус.

Неприємну новину підтвердив голова ради директорів Локомотива Анатолій Мещеряков.

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"Так, у Фарфана позитивний тест на коронавірус. Він ні з ким не контактував. Коли відновляться тренування, будемо діяти згідно з рекомендаціями відповідних органів", – сказав Мещеряков у коментарі Чемпионат.

Нагадаємо, досвідчений перуанець відомий своїми успішними виступами за ПСВ та Шальке (170 матчів і 39 голів за сім років у Бундеслізі). Фарфан приєднався до Локомотива у 2017 році.

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Росія коронавірус Джеферсон Фарфан Джеферсон Фарфан Локомотив Москва Локомотив Москва
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