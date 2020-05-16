toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Россия
ГЕРМАНИЯ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ

Первый официальный случай коронавируса в чемпионате России – заболел звездный легионер

19:43 137 Читати українською
Первый официальный случай коронавируса в чемпионате России – заболел звездный легионер
Джеферсон Фарфан (крайний слева) / Сайт Локомотива

Форвард московского Локомотива Джефферсон Фарфан стал первым игроком российской Премьер-лиги, у которого обнаружили коронавирус.

Неприятную новость подтвердил председатель совета директоров Локомотива Анатолий Мещеряков.

Россия объявила дату возобновления сезона – Ракицкий продолжит поход за титулом

"Да, у Фарфана положительный тест на коронавирус. Он ни с кем не контактировал. Когда возобновятся тренировки, будем действовать согласно предписаниям соответствующих органов", – сказал Мещеряков в комментарии Чемпионат.

Напомним, опытный перуанец известен своими успешными выступлениями за ПСВ и Шальке (170 матчей и 39 голов за семь лет в Бундеслиге). Фарфан присоединился к Локомотиву в 2017 году.

Семин не планирует идти на пенсию после громкой отставки из Локомотива – возможно ли возвращение тренера в Динамо

blog_ava
Боруссия Дортмунд – Шальке: стартовые составы и онлайн-трансляция Рурского дерби – Санчо в запасе
15:39
283
Теги
Россия коронавирус Джефферсон Фарфан Джефферсон Фарфан Локомотив Москва Локомотив Москва
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
26
мин
Кельн
16:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук