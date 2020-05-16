Первый официальный случай коронавируса в чемпионате России – заболел звездный легионер

Форвард московского Локомотива Джефферсон Фарфан стал первым игроком российской Премьер-лиги, у которого обнаружили коронавирус.
Неприятную новость подтвердил председатель совета директоров Локомотива Анатолий Мещеряков.
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"Да, у Фарфана положительный тест на коронавирус. Он ни с кем не контактировал. Когда возобновятся тренировки, будем действовать согласно предписаниям соответствующих органов", – сказал Мещеряков в комментарии Чемпионат.
Напомним, опытный перуанец известен своими успешными выступлениями за ПСВ и Шальке (170 матчей и 39 голов за семь лет в Бундеслиге). Фарфан присоединился к Локомотиву в 2017 году.
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