ПСЖ вже в статусі чемпіона Франції змолотив суперника. Розкішний поєдинок провели Мессі та Мбаппе. Кіліан створив 4 моменти для партнерів і стільки ж мав сам.

Мессі та Мбаппе влаштували шоу: ПСЖ розгромив середняка у Лізі 1

Він забив лише з пенальті в другому таймі, але в першому двічі асистував Мессі. Аргентинець красивими ударами оформив перший дубль у Лізі 1.

Париж з 15-очковим гандикапом лідирує в чемпіонаті Франції. Погром Монпельє довершив Ді Марія, який піймав м'яч у повітрі.