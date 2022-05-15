Перший дубль Мессі у чемпіонаті Франції: відеоогляд матчу Монпельє – ПСЖ
09:47 - Читать на русском
Парі Сен-Жермен ефектно розгромив Монпельє (0:4) у передостанньому турі Ліги 1.
ПСЖ вже в статусі чемпіона Франції змолотив суперника. Розкішний поєдинок провели Мессі та Мбаппе. Кіліан створив 4 моменти для партнерів і стільки ж мав сам.
Мессі та Мбаппе влаштували шоу: ПСЖ розгромив середняка у Лізі 1
Він забив лише з пенальті в другому таймі, але в першому двічі асистував Мессі. Аргентинець красивими ударами оформив перший дубль у Лізі 1.
Париж з 15-очковим гандикапом лідирує в чемпіонаті Франції. Погром Монпельє довершив Ді Марія, який піймав м'яч у повітрі.
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