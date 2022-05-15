Первый дубль Месси в чемпионате Франции: видеообзор матча Монпелье – ПСЖ
09:47 - Читати українською
Пари Сен-Жермен эффектно разгромил Монпелье (0:4) в предпоследнем туре Лиги 1.
ПСЖ уже в статусе чемпиона Франции смолотил соперника. Роскошный поединок провели Месси и Мбаппе. Килиан создал 4 момента для партнеров и столько же имел сам.
Месси и Мбаппе устроили шоу: ПСЖ разгромил середняка в Лиге 1
Он забил только с пенальти во втором тайме, но в первом дважды ассистировал Месси. Аргентинец красивыми ударами оформил первый дубль в Лиге.
Париж с 15-очковым гандикапом лидирует в чемпионате Франции. Погром Монпелье завершил Ди Мария, поймав мяч в воздухе.
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