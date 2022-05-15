ПСЖ уже в статусе чемпиона Франции смолотил соперника. Роскошный поединок провели Месси и Мбаппе. Килиан создал 4 момента для партнеров и столько же имел сам.

Месси и Мбаппе устроили шоу: ПСЖ разгромил середняка в Лиге 1

Он забил только с пенальти во втором тайме, но в первом дважды ассистировал Месси. Аргентинец красивыми ударами оформил первый дубль в Лиге.

Париж с 15-очковым гандикапом лидирует в чемпионате Франции. Погром Монпелье завершил Ди Мария, поймав мяч в воздухе.