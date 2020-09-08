Перший дубль Холанда за збірну у відеоогляді матчу Північна Ірландія – Норвегія – 1:5
Збірна Норвегії знищила Північну Ірландії, а Ерлінг Холанд став головною зіркою поєдинку. Дивіться відео голів та огляд матчу Північна Ірландія – Норвегія.
Команди розпочали блискавично – вже на 7 хвилині рахунок був 1:2. Спочатку Ельюнуссі відгукнувся на класний пас Йохансена з глибини та легко переграв кіпера. Макнейр вирівняв становище, вдало зігравши на добиванні, але через хвилину Холанд ударом з лету поцілив у дальню дев'ятку.
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В першому таймі був ще один гол, коли Сорлот замкнув фланговий простріл. А в другому таймі головною зіркою став Холанд. Спочатку Ерлінг викотив Сорлоту на порожні ворота, а трохи згодом класно реалізував вихід віч-на-віч.
Таким чином, скандинави здобули першу перемогу в групі Ліги націй і піднялися на третє місце з 3 очками, а ірландці з 1 пунктом залишилися останніми.
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