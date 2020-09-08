Команды начали молниеносно – уже на 7 минуте счет был 1:2. Сначала Эльюнусси откликнулся на классный пас Йохансена из глубины и легко переиграл голкипера. Макнейр выровнял положение, удачно сыграв на добивании, но через минуту Холанд ударом с лету пробил в дальнюю девятку.

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В первом тайме был еще один гол, когда Сорлот замкнул фланговый прострел. А во втором тайме главной звездой стал Холанд. Сначала Эрлинг выкатил Сорлоту на пустые ворота, а чуть позже классно реализовал выход один на один.

Таким образом, скандинавы добыли первую победу в группе Лиги наций и поднялись на третье место с 3 очками, а ирландцы с 1 пунктом остались последними.

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