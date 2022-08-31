Форвард сборной Украины Роман Яремчук начал осваиваться в новом для себя клубе.

Пресс-служба действующих чемпионов Бельгии опубликовала короткий видеоролик о первом дне нахождения 26-летнего нападающего на базе команды.

Яремчук получил игровой номер в Брюгге – видео презентации украинца

Яремчук впервые побывал в раздевалке Брюгге, познакомился с большинством игроков, хотя заявил, что знает многих еще со времен выступлений за Гент (2017-2021). Роман ожиданно много времени провел с Эдуардом Соболем, с которым играл в сборной Украины.

Далее наш земляк провел первую тренировку, а после нее заявил: "Я счастлив, готов тяжело работать, жду следующих матчей".

Напомним, Яремчук подписал с Брюгге 4-летний контракт и стал самым дорогим игроком в истории чемпионов Бельгии. Бенфика может заработать около 19 миллионов евро.