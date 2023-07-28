Первая победа Украины в еврокубковом сезоне – суперсерия едва не оборвалась, феномен тренера и важнейший игрок
21:10 - Читати українською
Полтавская Ворскла продемонстрировала СК Днепр-1, как надо выгрызать победы, сражаясь до последней секунды.
завершено
73’ Фелипе
90+3’ Ибрахим Кане
Николай Ковталюк 57’
57’ Николай Ковталюк
73’ Фелипе
90+3’ Ибрахим Кане
Накануне Ворскла стартовала в Лиге конференций, сыграв во 2-м раунде квалификации с грузинской Дилой. Несмотря на довольно слабую игру, подопечным Виктора Скрипника уже в добавленное время удалось вырвать победу над командой Андрея Демченко и принести первые еврокубковые очки в копилку Украины.
О старте полтавчан в третьем по силе евротурнире и шансах на дальнейший успех смотрите в нашем выпуске на YouTube-каналі "Футбол 24".
Ворскла вырвала победу над Дилой благодаря шедевру на 90+3 – украинцы были лучшими в грузинской команде
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter