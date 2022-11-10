Первая победа Черноморца в сезоне в видеообзоре поединка с Минаем – 0:1
18:40 - Читати українською
Черноморец наконец-то выиграл в сезоне 2022/23 чемпионата Украины, одолев Минай. Смотрите видео гола и обзор встречи Минай – Черноморец на "Футбол 24".
завершено
Илья Путря 5’
5’ Илья Путря
На 4 минуте Черноморец заработал пенальти за фол против ворвавшегося в штрафную Наумца. Путря реализовал приговор арбитра. Наумец мог забить и сам, но его удару на 18 минуте не хватило точности.
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Одесситы могли удвоить преимущество роскошным ударом Брагару, который приняла на себя перекладину. В конце игры Минай организовал штурм, но забить так и не удалось, так что Черноморец одержал свою первую победу.
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