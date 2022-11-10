На 4 минуте Черноморец заработал пенальти за фол против ворвавшегося в штрафную Наумца. Путря реализовал приговор арбитра. Наумец мог забить и сам, но его удару на 18 минуте не хватило точности.

Черноморец переиграл Минай и оформил первую победу в сезоне – пенальти и удаление становятся визитной карточкой УПЛ

Одесситы могли удвоить преимущество роскошным ударом Брагару, который приняла на себя перекладину. В конце игры Минай организовал штурм, но забить так и не удалось, так что Черноморец одержал свою первую победу.