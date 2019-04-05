Перша ліга: Рух врятував нічию з Прикарпаттям

В матчі 21-го туру Прикарпаття втратило перевагу в 2 м'ячі в грі з Рухом. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Україна. Перша ліга, 21-й тур

Рух – Прикарпаття – 2:2

Голи: Копина, 45+1, 69 – Оринчак, 7, Боришкевич, 22

Нереалізований пенальті: Вербний, 3

Рух та Прикарпаття не змогли виявити сильнішого. Вже на 3-й хвилині Вербний міг вивести Рух вперед, однак не реалізував пенальті. Оринчак на 7-й хвилині відкрив рахунок в матчі, а Боришкевич подвоїв перевагу Прикарпаття. Копина відіграв один гол перед перервою, а в другому таймі оформив дубль та врятував нічию для Руха.

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Після цього матчу Рух набрав 16 очок і наблизився до Прикарпаття, яке з 18 пунктами розташувалось на 10 місці.