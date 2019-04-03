Перша ліга: Волинь розписала нічию з СК-Дніпро-1 у матчі з двома вилученнями, Гірник-Спорт зіграв внічию з Інгульцем

Відбулися матчі 21-го туру розіграшу Першої ліги. Волинь і СК-Дніпро-1 не змогли виявити сильнішого. Гірник-Спорт розійшовся миром з Інгульцем

Україна. Перша ліга, 21-й тур

Волинь – СК Дніпро-1 – 1:1

Голи: Болденков, 21 – Когут, 12

Вилучення: Когут, 52, Курко, 76

Гірник-Спорт – Інгулець – 1:1

Голи: Сікорський, 58 – Піднебенной, 21

Нереалізований пенальті: Акименко, 15

Волинь у Луцьку розійшлася миром з СК Дніпро-1. Гості вийшли вперед на 12-й хвилині зустрічі зусиллями Когута, однак Волинь менш ніж за 10 хвилин відновила паритет – відзначився Болденков. Зазначимо, що обидві команди догравали матч вдесятьох. Спершу вилучили Когута, а пізніше склад Волині покинув Курко.

У іншому матчі ігрового дня гірник-Спорт із міста Горішні Плавні вдома приймав Інгулець. Гості нереалізували пенальті на 15-й хвилині, однак вже через 5 хвилин таки забили зусиллями Піднебенного. Господарі відповіли точним ударом Сікорського. Цей м'яч став останнім у звітній зустрічі.