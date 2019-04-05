Первая лига: Рух спас ничью с Прикарпатьем

В матче 21-го тура Прикарпатье упустило преимущество в 2 мяча в игре с Рухом. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Украина. Первая лига, 21-й тур

Рух – Прикарпатье – 2:2

Голы: Копина, 45+1, 69 – Оринчак, 7, Боришкевич, 22

Нереализованный пенальти: Вербный, 3

Рух и Прикарпатье не смогли выявить сильнейшего. Уже на 3-й минуте Вербный мог вывести Рух вперед, однако нереализовал пенальти. Оринчак на 7-й минуте открыл счет в матче, а Боришкевич удвоил преимущество Прикарпатья. Копина отыграл один гол перед перерывом, а во втором тайме оформил дубль и спас ничью для Руха.

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После этого матча Рух набрал 16 очков и приблизился к Прикарпатью, которое с 18 пунктами расположилось на 10 месте.