Перша ліга 2021/22, 13-й тур

Альянс – Олімпік – 2:1

Голи: Пісний, 64, Рогозинський, 69 – Прядун, 45

Оболонь – Гірник-Спорт – початок о 17:30

Металіст – Кремінь – початок о 18:30

Альянс у вольовому стилі здолав Олімпік. Перша половина вийшла досить жорсткою, про що свідчать 5 жовтих карток, показаних гравцям. Під завісу тайму Прядун вивів Олімпік вперед, що дозволило б донецькій команді наблизитись до завітної топ-4. Втім, Альянс по перерві відповів голами Пісного та Рогозинського на 64 та 69 хвилинах, які й вирішили долю поєдинку.

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Таким чином, Альянс набрав 26 очок та піднявся на 2 місце, відстаючи від Металіста на 6 очок. Олімпік з 17 пунктами розташувався на 5 сходинці.

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