Перша ліга: Альянс обіграв Олімпік та піднявся на другу сходинку
Відбулись матчі понеділка у рамках 13-го туру Першої ліги. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".
Перша ліга 2021/22, 13-й тур
Альянс – Олімпік – 2:1
Голи: Пісний, 64, Рогозинський, 69 – Прядун, 45
Оболонь – Гірник-Спорт – початок о 17:30
Металіст – Кремінь – початок о 18:30
Альянс у вольовому стилі здолав Олімпік. Перша половина вийшла досить жорсткою, про що свідчать 5 жовтих карток, показаних гравцям. Під завісу тайму Прядун вивів Олімпік вперед, що дозволило б донецькій команді наблизитись до завітної топ-4. Втім, Альянс по перерві відповів голами Пісного та Рогозинського на 64 та 69 хвилинах, які й вирішили долю поєдинку.
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Таким чином, Альянс набрав 26 очок та піднявся на 2 місце, відстаючи від Металіста на 6 очок. Олімпік з 17 пунктами розташувався на 5 сходинці.