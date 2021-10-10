Сьогодні відбулися 2 матчі Першої ліги, в яких брали участь претенденти на підвищення в класі.

Перша ліга, 13 тур

ВПК-Агро – Кривбас – 0:0

Волинь – Нива Тернопіль – 1:1

Голи: Кучеренко, 87 – Семенина, 64

Ігровий день виявився дуже скромним на голи. Кривбас довго бився в редути ВПК-Агро, проте забити так і не зміг. Героєм зустрічі став кіпер господарів Костянтин Махновський, який виходив переможцем з ближніх дуелей проти Хобленка і Щедрого. 0:0 – Кривбас вперше втратив очки після призначення Олександра Бабича головним тренером.

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Волинь та тернопільська Нива також довго обходилися без голів. Результативною стала 64-та хвилина, на якій Семенина відкрив рахунок більярдним ударом з-за меж карного майданчика. Втім, під завісу зустрічі "хрестоносці" врятували одне очко зусиллями Олександра Кучеренка. 1:1 – новий тренер теронополян Андрій Купцов дебютував з нічиєї, перервавши провальну серію з 3 поразок поспіль.

Кривбас поки залишається другим, але вже завтра може поступитися місцем Альянсу. Нива з Волинню застрягли в середині таблиці, а сенсаційна нічия не дозволила ВПК-Агро покинути зону вильоту.

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