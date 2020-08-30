"Добрався без проблем. Знав, куди я їду. Дуже щасливий, що приїхав. Познайомився з хлопцями. Готовий до тренувань і досягнення необхідних результатів. Приїхав з дуже позитивними емоціями. Дуже чекав цього, багато працював. Залишилося тільки доводити на тренуваннях.

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Збіг, що забив (за Андерлехт – прим.) і відразу викликали. Перейшов у нову команду, викликали у збірну. У мене зараз дуже цікавий період. Треба його прожити і рухатися далі.

Андерлехт – хороша команда, там хороші хлопці, допомагають. Тренер завжди підказує, багато працює зі мною. У цьому запорука успіху. І, звичайно, моя робота. 10 днів відпочив, приїхав в Андерлехт, хлопці як понеслися – важко було. Дивився всі матчі, хлопці позитивно відгукуються про збірну, хороші емоції тут. Тому радий приїхати. Зараз треба подивитися, які завдання у збірній. Мені будуть підказувати. Треба поспілкуватися з хлопцями, дізнатися, як вони грають, як рухаються", – сказав Михайліченко у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, вже у наступний четвер, 3 вересня, підопічні Андрія Шевченка на Арені Львів прийматимуть збірну Швейцарії, а три дні потому зіграють з іспанцями на виїзді.

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