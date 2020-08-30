"Добрался без проблем. Знал, куда я еду. Очень счастлив, что приехал. Познакомился с ребятами. Готов к тренировкам и достижениям необходимых результатов. Приехал с очень положительными эмоциями. Очень ждал этого, много работал. Осталось только доказывать на тренировках.

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Совпадение, что забил (за Андерлехт – прим.) и сразу вызвали. Перешел в новую команду, вызвали в сборную. У меня сейчас очень интересный период. Надо прожить и двигаться дальше.

Андерлехт – хорошая команда, там хорошие ребята, помогают. Тренер всегда подсказывает, много работает со мной. В этом залог успеха. И, конечно, моя работа. 10 дней отдохнул, приехал в Андерлехт, ребята как понеслись – тяжело. Смотрел все матчи, ребята положительно отзываются о сборной, хорошие эмоции здесь. Поэтому рад приехать. Сейчас надо посмотреть, какие задачи в сборной. Мне будут подсказывать. Надо пообщаться с ребятами, узнать, как они играют, как двигаются", – сказал Михайличенко в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, уже в следующий четверг, 3 сентября, подопечные Андрея Шевченко на Арене Львов будут принимать сборную Швейцарии, а три дня спустя сыграют с испанцами на выезде.

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