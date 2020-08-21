Шевченко довикликав Михайліченка на матчі Ліги націй – потенційний дебют вихованця Динамо

Тренерський штаб "синьо-жовтих" довикликав екс-"динамівця" на матчі Ліги націй, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Михайліченко потрапив у дві символічні збірні після свого дебюту за Андерлехт з голом-красенем

Для Михайліченка це перша можливість дебютувати в складі національної команди. Оборонець поповнив попередній список гравців, яких Андрій Шевченко може викликати на збір перед двома офіційними поєдинками. Тепер у переліку 37 прізвищ. Остаточний список керманич збірної України оголосить незабаром, а підготовка команди розпочнеться 26 серпня у Харкові.

До слова, поєдинок Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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