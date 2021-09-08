Збірна Данії продовжує обігрувати суперників у групі F – цього разу від скандинавів постраждав Ізраїль. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку Данія – Ізраїль на "Футбол 24".

Рахунок відкрив ізраїльтянин Захаві на 10 хвилині, проте арбітр скасував взяття воріт через положення поза грою. А от Юсуф Поульсен на 28 хвилині забив уже за всіма правилами, добивши м'яч у ворота. Дуже швидко К'яер подвоїв перевагу данців, а Сков Ольсен оформив розгром перед перервою. А в другому таймі Ділейні та Корнеліус остаточно декласували суперника.

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Таким чином, Данія продовжила свою серію перемог у кваліфікації до Чемпіонату світу – в активі скандинавів 18 очок після 6 турів, а різниця м'ячів – 22:0.