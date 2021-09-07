Завершився 6-й тур кваліфікації до чемпіонату світу-2022 у ще двох групах зони УЄФА. Звіт поєдинків читайте на "Футбол 24".

ЧС-2022, кваліфікація, 6-й тур

Група A

Азербайджан – Португалія – 0:3

Голи: Б. Сілва, 26, Ан. Сілва, 31, Жота, 75

Ірландія – Сербія – 1:1

Голи: Міленковіч, 87 (автогол) – Мілінковіч-Савіч, 20

Група F

Австрія – Шотландія – 0:1

Гол: Дайкс, 30 (пенальті)

Данія – Ізраїль – 5:0

Голи: Поульсен, 28, К'яер, 31, Сков Ольсен, 41, Ділейні, 58, Корнеліус, 90

Фарери – Молдова – 2:1

Голи: К. Ольсен, 68, Ватнсдаль, 72 – Мілінчану, 84

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Доля двобою в Баку фактично була вирішена в першій третині. На 26-й хвилині Фернандеш віддав класний пас з глибини, а Бернарду Сілва результативно замкнув дальню стійку. Ще за п'ять хвилин зірка МЮ виконав уже фланговий навіс, Діогу Жота скинув під удар вільному Андре Сілва, і бомбардир відправив м'яч у сітку. Добили закавказців підопічні Сантуша на 75-й: блискавична контратака піренейців завершилася подачею Канселу на Діогу Жоту, який головою переправив м'яч у ворота.

Свій розгром організував і фаворит групи F. Данці забили збірній Ізраїлю тричі ще до перерви. Спершу Юсуф Поульсен вдало зіграв на добиванні після сейву кіпера. Далі Сімон К'яер головою ефектно замкнув навіс зі штрафного. Під завісу ж першої половини Андреас Сков Ольсен пробив точно в дев'ятку з меж штрафного після передачі Дамсгора. Добили "синьо-білих" після перерви Томас Ділейні та Андреас Корнеліус – обидва влучно пробили з другого поверху після стандартів. Данці здобули 6 перемог із шести (загальний рахунок – 22:0) і фактично вже на Мундіалі.

Інші два поєдинки секстету завершилися несподіванками. Шотландці зуміли на виїзді мінімально здолати Австрію. Єдиний гол британці забили на 30-й хвилині. Це форвард КПР Ліндон Дайкс реалізував одинадцятиметровий. Ця перемога дозволила Шотландії обійти Ізраїль і піднятися на 2-ге місце в групі. Натомість Фарери вдома шокували гостей із Молдови. Скандинавам вдалася ударна п'ятихвилинка в середині другого тайму, коли Клемінт Ольсен і Хейні Ватнсдаль відправили гостей у нокдаун. Гол Ніколає Мілінчану від ганьби молдован не врятував.

Турнірна таблиця кваліфікаційних груп ЧС-2022