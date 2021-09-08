Сборная Дании продолжает обыгрывать соперников в группе F – на этот раз от скандинавов пострадал Израиль. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка Дания – Израиль на "Футбол 24".

Счет открыл израильтянин Захави на 10 минуте, однако арбитр отменил взятие ворот из-за положения вне игры. А вот Юсуф Поульсен на 28 минуте забил уже по всем правилам, добив мяч в ворота. Очень быстро Кьяер удвоил преимущество датчан, а Сков Ольсен оформил разгром перед перерывом. А во втором тайме Дилейни и Корнелиус окончательно деклассировали соперника.

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Таким образом, Дания продолжила свою серию побед в квалификации к Чемпионату мира – в активе скандинавов 18 очков после 6 туров, а разница мячей – 22:0.