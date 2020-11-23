Аргентинець намагався влаштувати свій трансфер ще влітку, але "червоні дияволи" не відпустили досвідченого кіпера, хоча в новому сезоні тренерський штаб відводить йому роль лише третього воротаря після Де Хеа та Хендерсона.

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За інформацією Daily Star, тепер Ман Юнайтед готовий продати 33-річного голкіпера. Потенційним претендентам доведеться заплатити лише 2,5 млн фунтів. Раніше повідомлялося, що в послугах футболіста був зацікавлений Евертон.

Додамо, що Ромеро перебрався на Олд Траффорд влітку 2015 року і відтоді зіграв за манкуніанців 27 матчів, лише 7 із яких у АПЛ. Аргентинець може похизуватися перемогами у Лізі Європи та у всіх трьох кубкових турнірах Англії, а також золотом Олімпійських ігор у Пекіні.

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