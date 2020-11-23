Победитель Олимпиады за копейки - Манчестер Юнайтед повесил ценник на своего голкипера
Резервный вратарь английского Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро получил шанс покинуть клуб.
Аргентинец пытался устроить свой трансфер еще летом, но "красные дьяволы" не отпустили опытного кипера, хотя в новом сезоне тренерский штаб отводит ему роль лишь третьего вратаря после Де Хеа и Хендерсона.
Манчестер Юнайтед ищет покупателей для трех игроков
По информации Daily Star, теперь Манчестер Юнайтед готов продать 33-летнего голкипера. Потенциальным претендентам придется заплатить лишь 2,5 млн фунтов. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован Эвертон.
Добавим, что Ромеро перебрался на Олд Траффорд летом 2015 и с тех пор сыграл за манкунианцев 27 матчей, лишь 7 из которых – в АПЛ. Аргентинец может похвастаться победами в Лиге Европы и во всех трех кубковых турнирах Англии, а также золотом Олимпийских игр в Пекине.
Трансферний дедлайн: топ-угоди МЮ і Арсенала, три новачки Баварії, провал Барселони – як це було