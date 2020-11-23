Аргентинец пытался устроить свой трансфер еще летом, но "красные дьяволы" не отпустили опытного кипера, хотя в новом сезоне тренерский штаб отводит ему роль лишь третьего вратаря после Де Хеа и Хендерсона.

Манчестер Юнайтед ищет покупателей для трех игроков

По информации Daily Star, теперь Манчестер Юнайтед готов продать 33-летнего голкипера. Потенциальным претендентам придется заплатить лишь 2,5 млн фунтов. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован Эвертон.

Добавим, что Ромеро перебрался на Олд Траффорд летом 2015 и с тех пор сыграл за манкунианцев 27 матчей, лишь 7 из которых – в АПЛ. Аргентинец может похвастаться победами в Лиге Европы и во всех трех кубковых турнирах Англии, а также золотом Олимпийских игр в Пекине.

Трансферний дедлайн: топ-угоди МЮ і Арсенала, три новачки Баварії, провал Барселони – як це було