toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АТАЛАНТА - МІЛАН ТОТТЕНХЕМ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - ЛАЦІО

Перемога Лемпарда над Моурінью за допомогою екс-зірки Шахтаря у відеоогляді матчу Тоттенхем – Челсі – 0:2

21:00 129 Читать на русском
Перемога Лемпарда над Моурінью за допомогою екс-зірки Шахтаря у відеоогляді матчу Тоттенхем – Челсі – 0:2
Тоттенхем – Челсі – 0:2 – відео голів та огляд матчу / офіційний твіттер АПЛ

Челсі під орудою Лемпарда обіграв Тоттенхем Моурінью в рамках 18-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Тоттенхем – Челсі.

62’ Сон Хин Мін
 
Вілліан 12’
Вілліан 45+4’
12’ Вілліан
45+4’ Вілліан
62’ Сон Хин Мін

Головним героєм матчу став екс-"гірняк" Вілліан. Бразилець відкрив рахунок на 12 хвилині, увійшовши до штрафного майданчика з флангу та пробивши точно у дальній кут. А перед перервою Гаццаніга влетів у Маркоса Алонсо і Вілліан реалізував пенальті. В другій половині "шпори" залишились у меншості через витівку Хин Мін Сона, який після падіння ногою відмахнувся від Рюдігера.

Челсі прибив катастрофічний Тоттенхем Моурінью в матчі АПЛ завдяки екс-зірці Шахтаря і VAR

Таким чином, Челсі набрав 32 очки та залишився на 4 позиції, Тоттенхем з 26 пунктами розташувався на 7 сходинці.

blog_ava
Тайсон не продовжуватиме контракт з Шахтарем
11:38
7728
Теги
Тоттенхем Тоттенхем Челсі Челсі Англія Відеоновини Тоттенхем - Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
хв
Сассуоло
21:45
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук