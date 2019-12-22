Перемога Лемпарда над Моурінью за допомогою екс-зірки Шахтаря у відеоогляді матчу Тоттенхем – Челсі – 0:2

Челсі під орудою Лемпарда обіграв Тоттенхем Моурінью в рамках 18-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Тоттенхем – Челсі.

Головним героєм матчу став екс-"гірняк" Вілліан. Бразилець відкрив рахунок на 12 хвилині, увійшовши до штрафного майданчика з флангу та пробивши точно у дальній кут. А перед перервою Гаццаніга влетів у Маркоса Алонсо і Вілліан реалізував пенальті. В другій половині "шпори" залишились у меншості через витівку Хин Мін Сона, який після падіння ногою відмахнувся від Рюдігера.

Челсі прибив катастрофічний Тоттенхем Моурінью в матчі АПЛ завдяки екс-зірці Шахтаря і VAR

Таким чином, Челсі набрав 32 очки та залишився на 4 позиції, Тоттенхем з 26 пунктами розташувався на 7 сходинці.