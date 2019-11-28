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Перегляд жеребкування ЄВРО 2020 у дружній компанії

18:40 103
Перегляд жеребкування ЄВРО 2020 у дружній компанії
Жеребкування ЄВРО 2020

30 листопада в Бухаресті (Румунія) відбудеться жеребкування фінальної частини Чемпіонату Європи-2020.

Українська асоціація футболу, Офіційний партнер національної збірної команди України з футболу ТМ Parimatch та група телеканалів Футбол1 та Футбол2 запрошують представників ЗМІ взяти участь в цікавій програмі заходів, присвяченій цій події.

Місце зустрічі: Champion Hall Parimatch (Київ, Паркова дорога, 16а, КВЦ "Парковий").

Учасники програми: гравці національної збірної України, ветерани футболу, зіркові гості, відомі футбольні функціонери та спеціальні гості.

Що на вас очікує: цікаве спілкування з відомими футбольними особистостями, конкурси перед початком жеребкування фінальної частини Євро-2020 в Бухаресті, пряма трансляція процедури жеребкування, обговорення підсумків жеребкування та механізму придбання квитків на Євро-2020.

Початок 30 листопада, о 18:00.

Просимо подавати ваші заявки на акредитацію до 30 листопада 12:00.

Контакти: [email protected]

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