Пепе: Поважаємо Україну та розуміємо, що матч не буде легким

Захисник збірної Португалії Пепе поділився очікуваннями від матчу проти збірної України у рамках першого туру кваліфікації на Євро-2020.

"У нас буде багато труднощів, але ми граємо вдома, і хочемо виграти першу гру. Дуже поважаємо Україну і розуміємо, що це не буде легким поєдинком. Проте, ми добре підготувалися і прагнемо перемогти, але нам слід пам'ятати, що суперник теж хоче перемогти.

Португалія – Україна: передматчева прес-конференція Фернанду Сантуша

У Португалії є великі амбіції в Європі, і ми хочемо захистити наш титул", – передає слова Пепе офіційний сайт Федерації футболу Португалії.

Степаненко пояснив, у чому полягає перевага гравців збірної Португалії над Україною

Нагадаємо, поєдинок 1 туру кваліфікації на Євро-2020 між збірними Португалії та України відбудеться 22 березня. Початок матчу о 21:45.