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Пепе: Поважаємо Україну та розуміємо, що матч не буде легким

18:48 388 Читать на русском
Пепе: Поважаємо Україну та розуміємо, що матч не буде легким
Пепе / офіційний сайт Федерації футболу Португалії

Захисник збірної Португалії Пепе поділився очікуваннями від матчу проти збірної України у рамках першого туру кваліфікації на Євро-2020.

 

"У нас буде багато труднощів, але ми граємо вдома, і хочемо виграти першу гру. Дуже поважаємо Україну і розуміємо, що це не буде легким поєдинком. Проте, ми добре підготувалися і прагнемо перемогти, але нам слід пам'ятати, що суперник теж хоче перемогти.

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У Португалії є великі амбіції в Європі, і ми хочемо захистити наш титул", – передає слова Пепе офіційний сайт Федерації футболу Португалії.

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Нагадаємо, поєдинок 1 туру кваліфікації на Євро-2020 між збірними Португалії та України відбудеться 22 березня. Початок матчу о 21:45.

Теги
Євро-2020 Португалія - Україна Україна Україна Пепе Пепе Португалія Португалія
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