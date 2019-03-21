Степаненко пояснив, у чому полягає перевага гравців збірної Португалії над Україною

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко поділився очікуваннями напередодні матчу відбору на Євро-2020 проти Португалії.

"Зрозуміло, що перед нами стоїть завдання вийти до фінальної частини чемпіонату Європи. Так виходить, що починаємо відбір на Євро-2020 з найбільш грізним суперником – збірною Португалії.

Португалія – Україна: де дивитись матч відбору на Євро-2020

Я думаю, що буде важкий матч, тому нам треба добре підготуватися і зараз усі думки направити на гру в Лісабоні. Тренерський штаб і всі футболісти зроблять все можливе, щоб досягти в першій грі позитивного результату.

Чи буде у Португалії перевага у фізичних кондиціях? Думаю ні. Ми вже теж зіграли достатню кількість матчів, були ігри в єврокубках, тому навряд чи в цьому аспекті у них буде перевага. Тут варто вести мову хіба що про те, що гравці збірної Португалії грають в клубах і в чемпіонатах з більш високою інтенсивністю, ніж в нашій Прем'єр-лізі. Найголовніше – витримати темп, в якому грають європейські футболісти.

Історична звитяга над Росією, незарахований гол Пятова: як стартувала збірна України у відборах на чемпіонат Європи

Жуніор Мораєс давно живе і грає в Україні, любить нашу країну. Він хороша людина. Якщо він вирішив взяти український паспорт і громадянство України, значить, він пішов на свідомий крок. Думаю, він в змозі допомогти нашій збірній і особливо в атаці, оскільки у нас є проблеми в цій лінії", – цитує Степаненка Команда 1.