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Пепе: Уважаем Украину и понимаем, что матч не будет легким

18:48 39 Читати українською
Пепе: Уважаем Украину и понимаем, что матч не будет легким
Пепе /официальный сайт Федерации футбола Португалии

Защитник сборной Португалии Пепе поделился ожиданиями от матча против сборной Украины в рамках первого тура квалификации на Евро-2020.

 

"У нас будет много трудностей, но мы играем дома, и хотим выиграть первую игру. Очень уважаем Украину и понимаем, что это не будет легким поединком. Однако, мы хорошо подготовились и стремимся победить, но нам следует помнить, что соперник тоже хочет победить.

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У Португалии есть большие амбиции в Европе, и мы хотим защитить наш титул", – передает слова Пепе официальный сайт Федерации футбола Португалии.

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Напомним, поединок 1 тура квалификации на Евро-2020 между сборными Португалии и Украины состоится 22 марта. Начало матча в 21:45.

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Евро-2020 Пепе Пепе Португалия Португалия Украина Украина Португалия - Украина
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