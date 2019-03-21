Пепе: Уважаем Украину и понимаем, что матч не будет легким

Защитник сборной Португалии Пепе поделился ожиданиями от матча против сборной Украины в рамках первого тура квалификации на Евро-2020.

"У нас будет много трудностей, но мы играем дома, и хотим выиграть первую игру. Очень уважаем Украину и понимаем, что это не будет легким поединком. Однако, мы хорошо подготовились и стремимся победить, но нам следует помнить, что соперник тоже хочет победить.

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У Португалии есть большие амбиции в Европе, и мы хотим защитить наш титул", – передает слова Пепе официальный сайт Федерации футбола Португалии.

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Напомним, поединок 1 тура квалификации на Евро-2020 между сборными Португалии и Украины состоится 22 марта. Начало матча в 21:45.