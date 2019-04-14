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Пеллегріні: З VAR Вест Хем би переміг Манчестер Юнайтед

08:23 197 Читать на русском
Пеллегріні: З VAR Вест Хем би переміг Манчестер Юнайтед
Мануель Пеллегріні / Reuters

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні залишився незадоволений результатом матчу з Манчестер Юнайтед (1:2).

18’ Поль Погба
79’ Поль Погба
 
Феліпе Андерсон 50’
18’ Поль Погба
50’ Феліпе Андерсон
79’ Поль Погба

"Думаю, ми повинні були виграти і взяти три очки. Ми протистояли Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд і показали хороший футбол, але, на жаль, не перемогли. Вест Хем володів м'ячем і створював моменти, але потрібно трохи удачі, щоб вигравати.

Дубль Погба у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Вест Хем

Я не хочу скаржитися на рефері, тому що всі вони стикаються з важкими рішеннями, але пенальті в моменті з Хуаном Матою не було, а в епізоді зі скасованим голом не було офсайду. Другий їхній гол був помилкою, як і рішення щодо офсайду. Думаю, з VAR ми б виграли цю гру.

Фінішувати в єврокубках складніше, але моя мета – закінчити сезон якомога вище, і ми будемо боротися за це", – передає слова Пеллегріні BT Sport.

Манчестер Юнайтед переміг Вест Хем завдяки двом пенальті: 34-й тур АПЛ, матчі суботи

Теги
Англія Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Манчестер Юнайтед - Вест Хем Вест Хем Вест Хем Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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