Пеллегріні: З VAR Вест Хем би переміг Манчестер Юнайтед

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні залишився незадоволений результатом матчу з Манчестер Юнайтед (1:2).

"Думаю, ми повинні були виграти і взяти три очки. Ми протистояли Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд і показали хороший футбол, але, на жаль, не перемогли. Вест Хем володів м'ячем і створював моменти, але потрібно трохи удачі, щоб вигравати.

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Я не хочу скаржитися на рефері, тому що всі вони стикаються з важкими рішеннями, але пенальті в моменті з Хуаном Матою не було, а в епізоді зі скасованим голом не було офсайду. Другий їхній гол був помилкою, як і рішення щодо офсайду. Думаю, з VAR ми б виграли цю гру.

Фінішувати в єврокубках складніше, але моя мета – закінчити сезон якомога вище, і ми будемо боротися за це", – передає слова Пеллегріні BT Sport.

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