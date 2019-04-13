Дубль Погба у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Вест Хем

Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд виявився сильнішим за Вест Хем. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед вдома здобув важку перемогу над Вест Хемом. "Молотобійці" забили вже на 10-й хвилині завдяки зусиллям Феліпе Андерсона, однак рефері скасував гол через оффсайд.

Манчестер Юнайтед переміг Вест Хем завдяки двом пенальті: 34-й тур АПЛ, матчі суботи

На 19-й хвилині Мата заробив пенальті, який успішно виконав Погба. Відразу після перерви все той же Андерсон забив гол у ворота МЮ за правилами. На 77-й хвилині Вест Хем міг виходити вперед, однак Антоніо влучив у поперечину.

Вже за три хвилини після супермоменту лондонців манкуніанці заробили другий пенальті. Гол з одинадцятиметрової позначки забив Погба, який оформив дубль, та встановив остаточний рахунок в матчі.