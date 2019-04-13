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Дубль Погба у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Вест Хем

22:24 261 Читать на русском
Дубль Погба у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Вест Хем
Манчестер Юнайтед – Вест Хем – 2:1

Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд виявився сильнішим за Вест Хем. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

18’ Поль Погба
79’ Поль Погба
 
Феліпе Андерсон 50’
18’ Поль Погба
50’ Феліпе Андерсон
79’ Поль Погба

Манчестер Юнайтед вдома здобув важку перемогу над Вест Хемом. "Молотобійці" забили вже на 10-й хвилині завдяки зусиллям Феліпе Андерсона, однак рефері скасував гол через оффсайд.

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На 19-й хвилині Мата заробив пенальті, який успішно виконав Погба. Відразу після перерви все той же Андерсон забив гол у ворота МЮ за правилами. На 77-й хвилині Вест Хем міг виходити вперед, однак Антоніо влучив у поперечину.

Вже за три хвилини після супермоменту лондонців манкуніанці заробили другий пенальті. Гол з одинадцятиметрової позначки забив Погба, який оформив дубль, та встановив остаточний рахунок в матчі.

Теги
Англія Відеоновини Вест Хем Вест Хем Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Вест Хем
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