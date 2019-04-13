Тоттенхем на власному полі розгромив Хаддерсфілд: 34-й тур АПЛ, матчі суботи

В рамках 34-го туру англійської першості Хаддерсфілд на виїзді поступився Тоттенхему . Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/2019, 34-й тур

Тоттенхем – Хаддерсфілд – 4:0

Голи: Ваньяма, 24, Лукас Моура, 27, 87, 93

Бернлі – Кардіф – матч розпочнеться о 17:00

Брайтон – Борнмут – матч розпочнеться о 17:00

Саутгемптон – Вулверхемптон – матч розпочнеться о 17:00

Фулхем – Евертон – матч розпочнеться о 17:00

У першому матчі суботи в рамках 34-го туру АПЛ Тоттенхем приймав відвертого аутсайдера Хаддерсфілд. "Шпори", володіючи приголомшливою перевагою (80% на 20%), перші двадцять хвилин не могли пробити кіпера суперника.

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Та на 24-й хвилині Віктор Ваньяма, після чудового індивідуального проходу, увірвався до штрафного майданчика і, опинившись віч-на-віч з голкіпером, відкрив рахунок. А вже за три хвилини Лукас Моура подвоїв рахунок. Наприкінці матчу Лукас Моура, спочатку з подачі Крістіана Еріксена зробив дубль, а згодом, після передачі Хин Мін Сона, встановив остаточний рахунок.

Після цього матчу Тоттенхем набирав 67 очок і піднявся на 3 місце, а Хаддерсфілд залишився на останньому місці з 14-ма пунктами.