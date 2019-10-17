Павлов розповів, що змінив Шевченко у збірній України

Відомий український тренер Микола Павлов прокоментував впевнений вихід збірної України на Євро-2020.

"Цей успіх – заслуга насамперед тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком. Згадайте, скільки було критики на його адресу в перші місяці роботи на цій посаді. Я був одним з тих, хто, навпаки, підтримував Андрія, знав, чого він хоче від цієї команди.

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Мені доводилося спостерігати за його інтерв'ю, його вчинками. Крім того, у мене була своя, інсайдерська інформація про те, як він будує роботу в збірній, як вона змінилася з його приходом на пост головного тренера. До цього, як говорили знаючі люди, вона була "несерйозною". Тому від імені Всеукраїнського об'єднання тренерів ми привітали з виходом на Євро не тільки особисто Андрія Шевченка, але і весь тренерський штаб нашої команди. Очевидно, що кожен з тренерів також вніс свою частку в підсумковий результат.

Якийсь один матч з нинішнього відбірного циклу я виділити не можу. Зазначу тільки, що з кожним поєдинком команда додавала, і особливо це стосувалося футболістів, які в своїх клубах були не на провідних ролях, а в збірній стали лідерами. Тому це теж можна віднести до головних досягнень збірної і особисто Андрія Шевченка", – цитує Павлова zbirna.com.

Нагадаємо, обігравши збірну Португалії в домашньому матчі (2:1), збірна України забезпечила собі вихід на Євро-2020.

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