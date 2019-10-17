Павлов рассказал, что изменил Шевченко в сборной Украины

Известный украинский тренер Николай Павлов прокомментировал уверенный выход сборной Украины на Евро-2020.

"Этот успех – заслуга прежде всего тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. Вспомните, сколько было критики в его адрес в первые месяцы работы в этой должности. Я был одним из тех, кто, наоборот, поддерживал Андрея, знал, чего он хочет от этой команды.

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Мне приходилось наблюдать за его интервью, его поступками. Кроме того, у меня была своя, инсайдерская информация о том, как он строит работу в сборной, как она изменилась с его приходом на пост главного тренера. До этого, как говорили знающие люди, она была "несерьезной". Поэтому от имени Всеукраинского объединения тренеров мы поздравили с выходом на Евро не только лично Андрея Шевченко, но и весь тренерский штаб нашей команды. Очевидно, что каждый из тренеров также внес свою долю в итоговый результат.

Какой-то один матч с нынешнего отборочного цикла я выделить не могу. Отмечу только, что с каждым поединком команда прибавляла, и особенно это касалось футболистов, которые в своих клубах были не на ведущих ролях, а в сборной стали лидерами. Так что это тоже можно отнести к главным достижениям сборной и лично Андрея Шевченко", – цитирует Павлова zbirna.com.

Напомним, обыграв сборную Португалии в домашнем матче (2:1), сборная Украины обеспечила себе выход на Евро-2020.

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