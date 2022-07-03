"Сейчас я не могу этого комментировать, потому что я впервые слышу эту новость через СМИ. Ни сам Руслан, ни представители СК Днепр-1 не обращались к нам по этому вопросу.

Ротань может возглавить СК Днепр-1 – клуб готов к совмещению с работой в молодежной сборной Украины

Так что очень неудобно комментировать то, что может не состояться. Когда будет такой вопрос – мы его обязательно прокомментируем.

А сейчас очень важно, чтобы тренерский штаб молодежной сборной Украины готовился к важным играм со Словакией, которые будут очень важны для тренерской карьеры Руслана Ротаня. В них у него будет возможность показать свои тренерские успехи во главе молодежки", – сказал Павелко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, недавно журналист каналов "Футбол" Игорь Бурбас сообщил, что СК Днепр-1 готовится предложить контракт Ротаню – в клубе готовы даже на совмещение наставником работы со сборной.

К слову, с молодежной сборной Украины Руслан Петрович работает с 2018 года. С ней он оказался в шаге от Евро-2023 – чтобы попасть на континентальное первенство, его подопечным в плей-офф нужно одолеть Словакию (19 и 27 сентября соответственно).

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