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Чеферін переобраний на посаду президента УЄФА

13:40 987 Читать на русском
Чеферін переобраний на посаду президента УЄФА
Александер Чеферін / Фото УЄФА

У Римі відбулись чергові вибори президента УЄФА.

На 43-му Конгресі УЄФА члени органзації переобрали Александера Чеферіна на новий термін. Відтепер словенський функціонер керуватиме УЄФА до 2023 року, повідомляє офіційний сайт організації.

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Голосування було безальтернативним, позаяк Чеферін був єдиним кандидатом на посаду президента Союзу європейських футбольних асоціацій. Кандидата підтримали 55 національних асоціацій.

Нагадаємо, Чеферін очолює УЄФА з вересня 2016 року. До цього він працював президентом Футбольної асоціації Словенії.

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Теги
Головне УЄФА Світ Александер Чеферін
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