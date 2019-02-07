Чеферін переобраний на посаду президента УЄФА

У Римі відбулись чергові вибори президента УЄФА.

На 43-му Конгресі УЄФА члени органзації переобрали Александера Чеферіна на новий термін. Відтепер словенський функціонер керуватиме УЄФА до 2023 року, повідомляє офіційний сайт організації.

Інфантіно – єдиний кандидат на посаду президента ФІФА

Голосування було безальтернативним, позаяк Чеферін був єдиним кандидатом на посаду президента Союзу європейських футбольних асоціацій. Кандидата підтримали 55 національних асоціацій.

Нагадаємо, Чеферін очолює УЄФА з вересня 2016 року. До цього він працював президентом Футбольної асоціації Словенії.

Президент Реала та ще 6 футбольних багатіїв Іспанії: навіть об'єднавши статки, вони не зрівняються з Ахметовим