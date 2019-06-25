Павелко не балотуватиметься в депутати на позачергових виборах

Президент УАФ Андрій Павелко оголосив, що не братиме участі в парламентських виборах.

"Вирішив не брати участі в майбутніх парламентських виборах. Це мій усвідомлений і правильний вибір. Мені важливіше сьогодні сконцентрувати увагу на футболі, заради користі для нашої збірної, на роботі в УЄФА і ФІФА, де я член дисциплінарного комітету. Це дуже відповідальні завдання.

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Тим більше, в Раді я зміг реалізувати низку поставлених раніше перед собою цілей. Мені вдалося вперше в Україні ввести кримінальну відповідальність за договірні матчі в спорті.

Впродовж моєї політичної діяльності мені довелося очолити Асоціацію футболу у складні часи. Початок 2015 року – були активні військові дії, і клуби зникали на очах, фінансування всередині повністю припинялося, багато футбольних шкіл і академій закривалися.

Сьогодні ж є можливість багатьом політичним силам продемонструвати свої найкращі якості у владі, а у мене є можливість сконцентрувати всю увагу і зусилля на футболі", – цитує Павелка UNN.

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