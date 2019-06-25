Павелко не будет баллотироваться в депутаты на досрочных выборах

Президент УАФ Андрей Павелко объявил, что не будет участвовать в парламентских выборах.

"Решил не участвовать в предстоящих парламентских выборах. Это мой осознанный и правильный выбор. Мне важнее сегодня сконцентрировать внимание на футболе, ради пользы для нашей сборной, на работе в УЕФА и ФИФА, где я член дисциплинарного комитета. Это очень ответственные задачи.

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Тем более, в Раде я смог реализовать ряд поставленных ранее перед собой целей. Мне удалось впервые в Украине ввести уголовную ответственность за договорные матчи в спорте.

В течение моей политической деятельности мне пришлось возглавить Ассоциацию футбола в сложные времена. Начало 2015 года – были активные военные действия, и клубы исчезали на глазах, финансирование внутри полностью прекращалось, много футбольных школ и академий закрывались.

Сегодня же есть возможность многим политическим силам продемонстрировать свои лучшие качества во власти, а у меня есть возможность сконцентрировать все внимание и усилия на футболе", – цитирует Павелко UNN.

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