Павелко: ФФУ готова надати Зозулі юридичну допомогу

Президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував інцидент за участі іспанського депутата та Романа Зозулі.

"Вкрай обурений, що патріот, який щиро любить Україну, Роман Зозуля знову став мішенню для нападок з боку лівих радикалів Іспанії. Цього разу відзначився депутат місцевого Конгресу і Європарламенту Пабло Іглесіас. Він підтримав дії фанатів Райо Вальєкано та їх бойкот Романа через його нібито нацистські погляди.

Іспанський депутат обізвав Зозулю неонацистом – Альбасете красиво підтримав українця, а преса глузує з горе-політика

Як і два роки тому, шанувальники забороненої в нашій країні комуністичної ідеології знову звинувачують Романа в тому, що він нібито є неонацистом і расистом. Тим, хто знає Зозулю, а я особисто знайомий з ним уже дуже давно, очевидно, що більш абсурдної претензії на адресу одного з найбільш харизматичних українських гравців і бути не може.

Як і всі представники футбольної сім'ї України, я щиро вдячний керівництву клубу Альбасете, за який виступає Роман, і іспанським ЗМІ, які виступили на його захист. Федерація футболу України готова надати Зозулі будь-яку, в тому числі юридичну допомогу, якщо Роман прийме рішення захищати свою честь і репутацію в суді. Також в УЄФА і Королівську іспанську футбольну федерацію буде направлено звернення з проханням дати оцінку випадів політиків-популістів на адресу українського футболіста.

"Готові надати допомогу Зозулі в захисті його прав", – Асоціація іспанських футболістів

Упевнений, всі шанувальники українського футболу підтримають мене в тому, що Патріот України Роман Зозуля не повинен страждати через свою громадянську позицію! Тим більше, що активна громадянська і соціальна позиція Романа – це привід для національної гордості всіх, хто любить нашу прекрасну країну", – написав Павелко на своїй сторінці у Фейсбук.