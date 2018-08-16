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Лунін: Конкуренція з Навасом та Куртуа робить сильнішим

09:15 371 Читать на русском
Лунін: Конкуренція з Навасом та Куртуа робить сильнішим
Андрій Лунін / фото із соцмереж

Український воротар Реала Андрій Лунін прокоментував поразку своєї команди від Атлетіко в матчі за Суперкубок УЄФА.

"Хороша гра, але я вважаю, що ми були кращими за Атлетіко. Однак у футболі перемагає той, хто більше забив.

Був радий, коли дізнався про інтерес Реала. Я за цей клуб з дитинства вболіваю. Адаптація проходить поступово. Вчу мову з першого дня. Все йде своєю чергою.

Реал – Атлетіко – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Тренування дуже цікаві, дуже інтенсивні. Вражає взагалі інтенсивність всього: тренувань, підходу до тренувань. І високий рівень футболістів.

Конкуренція з такими голкіперами, як Кейлор Навас і Тібо Куртуа, робить сильнішим. Поки не знаю, як все буде складатися. Думаю, як тільки визначиться, чи продовжу я грати в Реалі або піду в оренду, все буде відомо", – цитує Луніна Sport24.ru.

Суперкубок УЄФА

Реал Мадрид - Атлетіко: Середа 15 серпня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
2 : 4
( осн. час 2 : 2 )
Атлетіко
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Теги
Суперкубок УЄФА Реал Мадрид - Атлетіко Реал Мадрид Реал Мадрид Андрій Лунін Андрій Лунін
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