Лунін: Конкуренція з Навасом та Куртуа робить сильнішим

Український воротар Реала Андрій Лунін прокоментував поразку своєї команди від Атлетіко в матчі за Суперкубок УЄФА.

"Хороша гра, але я вважаю, що ми були кращими за Атлетіко. Однак у футболі перемагає той, хто більше забив.

Був радий, коли дізнався про інтерес Реала. Я за цей клуб з дитинства вболіваю. Адаптація проходить поступово. Вчу мову з першого дня. Все йде своєю чергою.

Реал – Атлетіко – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Тренування дуже цікаві, дуже інтенсивні. Вражає взагалі інтенсивність всього: тренувань, підходу до тренувань. І високий рівень футболістів.

Конкуренція з такими голкіперами, як Кейлор Навас і Тібо Куртуа, робить сильнішим. Поки не знаю, як все буде складатися. Думаю, як тільки визначиться, чи продовжу я грати в Реалі або піду в оренду, все буде відомо", – цитує Луніна Sport24.ru.