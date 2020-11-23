Було виявлено, що 60-річний уродженець Мадагаскару зловживав службовим становищем, а також незаконно привласнював кошти. За це ФІФА відсторонила чиновника від будь-якої футбольної діяльності на 5 років.

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"Розслідування поведінки пана Ахмада за період з 2017 по 2019 рік стосувалося різних питань управління CAF, включаючи організацію та фінансування паломництва в Мекку, його участь в угодах CAF з компанією з виробництва спортивного обладнання Tactical Steel та інші види діяльності", – йдеться в заяві ФІФА.

Додамо, що це вже друга гучна дискваліфікація у ФІФА за останні декілька днів. Напередодні організація довічно відсторонила президента ФА Гаїті за сексуальне насильство над футболістками. Що стосується самого Ахмада, то раніше він заперечував будь-які порушення зі свого боку і оголосив про намір балотуватися на другий термін президентства в Африканської конфедерації футболу. Вибори президента CAF заплановані на березень 2021 року.

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