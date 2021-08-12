Суперфан "біло-синіх" завітав на матч проти Миная, повідомляє офіційний сайт клубу.

Краса Буяльського і результативний старт Раміреса у відеоогляді матчу Динамо – Минай – 2:0

Парамон разом зі своїм товаришем вперше після операції відвідав поєдинок чемпіона України. На початку літа він опинився у лікарні через падіння головою на асфальт біля свого будинку. Після доби в комі Заборовський прийшов до тями, однак втратив зір і координацію рухів. Витрати на хірургічне втручання на себе взяло Динамо. Наразі Парамон пересувається у візку.

Нагадаємо, що Сергій Заборовський на прізвисько Парамон перебував біля витоків фанатського руху "біло-синіх" наприкінці 70-х. Після повернення до команди Лобановського в 1996 році він став талісманом киян.

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