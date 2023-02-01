Шахтар та Марібор влаштували справжню феєрію у спарингу. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Товариський матч 01 02 2023

Шахтар – Марібор – 4:4

Голи: Зубков, 15, Криськів, 35, 41, Бондаренко, 71 – Брніч, 39, 51, Божіч, 48, 77

Все почалося з більярдних ударів Зубкова і Криськіва, на які Марібор відповів шедевральним пострілом Брніча у дев'ятку. Перед відпочинком той-таки Криськів повернув Шахтарю перевагу у 2 м'ячі.

Шахтар і Марібор видали шалений матч – 8 голів, 3 дублі, Бондаренко продовжив суперсерію, Трубін пропустив з кутового

Провальні дії "гірників" у захисті знівелювали гандикап за 2 хвилини. Трубін примудрився пропустити прямий удар з кутового, а Брнічу дозволили легко оформити дубль. Бондаренко також продемонстрував розкішний постріл, але й цього Шахтарю забракло для перемоги. На 77-й хвилині Трубін пережив ще одне приниження, пропустивши поміж ніг від Божіча – 4:4.