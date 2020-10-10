Друга ліга, 6-й тур

Чайка – Нива Вінниця – 3:1

Голи: Бартошак, 35, Ярмак, 55, Тименко, 85 – Браславський, 58

Поділля – Ужгород – 2:1

Голи: Салбак, 9, 50 – Пуканич, 22

Вилучення: Шкіндер, Ряшко (Ужгород)

Дніпро Черкаси – Перемога – 1:1

Голи: Авер'янов, 90+2 (пен) – Сьомка, 41

Черкащина – Миколаїв-2 – 2:0

Голи: Гончар, 81 (АГ), Литовченко, 85 (пен)

Реал Фарма – Нікополь – 1:3

Голи: Поліщук, 84 – Полянський, 21, Мандровський, 40, Левенець, 56

МФК Металург – Енергія – 4:0

Голи: Коваленко, 33, 54, Могильний, 41, Олійник, 88

Друга ліга: Метал у вогняному матчі вирвав перемогу над Таврією завдяки шедевру, Карпати Галич вийшли на друге місце

Чайка у домашніх стінах впевнено перемогла Ниву, яка завітала з Вінниці. Перший тайм був за господарями – вони пішли на перерву з мінімальною перевагою. У другому таймі Чайка ще забила двічі, Нива відповіла лише одним результативним ударом. Фінальний свисток зафіксував рахунок 3:1.

Поділля зуміло мінімально здолати Ужгород. У першому таймі команди обмінялись по одному голу, а у другій частині матчу забило Поділля. Ужгород запам'ятався лише двома вилученнями. 2:1 – Поділля виходить на друге місце, Ужгород надалі йде першим у групі А.

Дніпро з Черкас розписав нічию з Перемогою. У першому таймі забивали гості, а господарі вирвали нічию на останніх хвилинах матчу завдяки реалізованому пенальті.

Черкащина не без проблем обіграла Миколаїв-2. Голи забивались лише у другому таймі – наприкінці матчу гравець Миколаєва-2 відзначився автоголом, а за кілька хвилин Черкащина добила гостей із пенальті.

Реал Фарма приймав Нікополь. Гості впевнено розпочали поєдинок і на перерву пішли з перевагою у два м'ячі. У другій 45-хвилинці Нікополь та Реал Фарма обмінялись забитими м'ячами.

МФК Металург розгромив Енергію в домашніх стінах. Команда із Запоріжжя забивала по два голи у двох таймах. Завдяки цій перемозі, МФК Металург піднявся на друге місце групи В.

Тренер, який співпрацював із Третім Рейхом, і допомога Швейцарії: як Німеччина вставала з колін після Другої світової