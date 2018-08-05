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Палкін прокоментував чутки про можливий перехід Марлоса в Рому

10:23 382 Читать на русском
Палкін прокоментував чутки про можливий перехід Марлоса в Рому
Марлос / фото: О. Осипов

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін спростував чутки про потенційний переїзд Марлоса в Серію А.

"Марлос контактує з Мончі щодо можливого трансферу в Рому? Я заперечую ці чутки", – цитує Палкіна Laroma24.

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Нагадаємо, нещодавно у пресі з'явились чутки про інтерес "римлян" до півзахисника "гірників".

Контракт Марлоса з Шахтарем завершується влітку наступного року. У цьому сезоні українець бразильського походження вже встиг забити 1 гол.

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Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Трансфери Чемпіонату Італії Марлос Марлос Рома Рома
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