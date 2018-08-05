Палкин прокомментировал слухи о возможном переходе Марлоса в Рому

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин опроверг слухи о потенциальном переезде Марлоса в Серию А.

"Марлос контактирует с Мончи относительно возможного трансфера в Рому? Я отрицаю эти слухи", – цитирует Палкина Laroma24.

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Напомним, недавно в прессе появились слухи об интересе "римлян" к полузащитнику "горняков".

Контракт Марлоса с Шахтером заканчивается летом следующего года. В этом сезоне украинец бразильского происхождения уже успел забить 1 гол.

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