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Палкин прокомментировал слухи о возможном переходе Марлоса в Рому

10:23 117 Читати українською
Палкин прокомментировал слухи о возможном переходе Марлоса в Рому
Марлос / фото: А. Осипов

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин опроверг слухи о потенциальном переезде Марлоса в Серию А.

"Марлос контактирует с Мончи относительно возможного трансфера в Рому? Я отрицаю эти слухи", – цитирует Палкина Laroma24.

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Напомним, недавно в прессе появились слухи об интересе "римлян" к полузащитнику "горняков".

Контракт Марлоса с Шахтером заканчивается летом следующего года. В этом сезоне украинец бразильского происхождения уже успел забить 1 гол.

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