Палкін прокоментував потенційні трансфери Тайсона і Коноплянки

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував чутки щодо можливого переходу Тайсона в Рому та підписання "гірниками" Євгена Коноплянки.

"Ці події ніяк не пов'язані між собою. Тайсон найсильніший гравець, всім відомі його можливості. Якщо б він був на кілька років молодший – він міг би коштувати 150 млн євро. Сьогодні ми оцінюємо його трансфер в 30 млн євро. Якщо клуби готові заплатити 30 млн – вони зможуть його викупити", – цитує Палкіна football.ua.

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Нагадаємо, Рома зацікавлена у підписанні Тайсона, але не має наміру платити суму, яку вимагає Шахтар. Також, нещодавно мережу підірвала інформація, що донецький клуб може підписати вінгера Шальке та збірної України Євгена Коноплянку.

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